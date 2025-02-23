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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко лидирует, Смольская — третья

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко лидирует, Смольская — третья
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Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025, набрав 1602 очка. Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 1574 очка, тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1565).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 1602 очков.
  2. Наталия Шевченко (Россия) — 1574.
  3. Динара Смольская (Беларусь) — 1565.
  4. Тамара Дербушева (Россия) — 1559.
  5. Анастасия Шевченко (Россия) — 1494.
  6. Ирина Казакевич (Россия) — 1487.
  7. Анастасия Халили (Россия) — 1449.
  8. Кристина Резцова (Россия) — 1446.
  9. Анна Сола (Беларусь) — 1338.
  10. Елизавета Каплина (Россия) — 1318.
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