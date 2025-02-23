Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко лидирует, Смольская — третья

Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025, набрав 1602 очка. Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 1574 очка, тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1565).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

Виктория Сливко (Россия) — 1602 очков. Наталия Шевченко (Россия) — 1574. Динара Смольская (Беларусь) — 1565. Тамара Дербушева (Россия) — 1559. Анастасия Шевченко (Россия) — 1494. Ирина Казакевич (Россия) — 1487. Анастасия Халили (Россия) — 1449. Кристина Резцова (Россия) — 1446. Анна Сола (Беларусь) — 1338. Елизавета Каплина (Россия) — 1318.