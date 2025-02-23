Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко лидирует, Смольская — третья
Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025, набрав 1602 очка. Вторую строчку занимает Наталия Шевченко с результатом 1574 очка, тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1565).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Виктория Сливко (Россия) — 1602 очков.
- Наталия Шевченко (Россия) — 1574.
- Динара Смольская (Беларусь) — 1565.
- Тамара Дербушева (Россия) — 1559.
- Анастасия Шевченко (Россия) — 1494.
- Ирина Казакевич (Россия) — 1487.
- Анастасия Халили (Россия) — 1449.
- Кристина Резцова (Россия) — 1446.
- Анна Сола (Беларусь) — 1338.
- Елизавета Каплина (Россия) — 1318.
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