Эндре Стрёмсхейм выиграл золото ЧМ-2025 по биатлону в масс-старте, Йоханнес Бё — третий

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм завоевал золотую медаль в масс-старте на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен преодолел дистанцию за 38.22,6, допустив один промах на четырёх рубежах.

Второе место занял ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, с двумя промахами. Тройку призёров замкнул их соотечественник Йоханнес Бё, допустивший четыре промаха.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Масс-старт. Мужчины. Результаты: