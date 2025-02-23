Эндре Стрёмсхейм выиграл золото ЧМ-2025 по биатлону в масс-старте, Йоханнес Бё — третий
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Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм завоевал золотую медаль в масс-старте на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен преодолел дистанцию за 38.22,6, допустив один промах на четырёх рубежах.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
38:22.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+12.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+12.7
Второе место занял ещё один норвежец, Стурла Холм Легрейд, с двумя промахами. Тройку призёров замкнул их соотечественник Йоханнес Бё, допустивший четыре промаха.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Масс-старт. Мужчины. Результаты:
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 38.22,6 (один промах).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 12,4 (2).
- Йоханнес Бё (Норвегия) +12,7 (4).
- Кэмпбелл Райт (США) +31,4 (2).
- Мартин Понсилуома (Швеция) +41,9 (4).
- Томмазо Джакомель (Италия) +44,6 (4).
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