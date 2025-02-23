Норвежцы заняли весь пьедестал в последней гонке братьев Бё на чемпионатах мира
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Норвежские биатлонисты завоевали все медали в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Золотую награду взял Эндре Стрёмсхейм, серебряную — Стурла Холм Легрейд, бронзовая медаль досталась 23-кратному чемпиону мира Йоханнесу Бё.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
38:22.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+12.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+12.7
Эта гонка стала последней для братьев Бё, Тарьея и Йоханнеса, на чемпионатах мира. В начале 2025 года они оба объявили о том, что нынешний сезон-2024/2025 станет для них последним. Отметим, что в масс-старте Тарьей занял 18-е место с пятью промахами на четырёх огневых рубежах.
Напомним, в субботу, 22 февраля, Стрёмсхейм, Легрейд и братья Бё стали чемпионами мира в мужской эстафете.
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