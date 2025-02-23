Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги прогнозов на ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России завершили борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 23 февраля, чемпионат завершился двумя масс-стратами. Время подвести итоги.
От сборной России свой прогноз на мужскую гонку оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:
1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Эрик Перро (Франция).
3. Тарьей Бё (Норвегия).
Женскую гонку спрогнозировала серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич:
1. Франциска Пройс (Германия).
2. Жулия Симон (Франция).
3. Эльвира Эберг (Швеция).
«Чемпионат» представил Батраз Томаев. Его прогнозы:
Мужской масс-старт:
1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Эрик Перро (Франция).
3. Тарьей Бё (Норвегия).
Женский масс-старт:
1. Жулия Симон (Франция).
2. Франциска Пройс (Германия).
3. Лу Жанмонно (Франция).
Гонки завершились следующим образом:
Мужской масс-старт:
1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
3. Йоханнес Бё (Норвегия).
Женский масс-старт:
1. Эльвира Эберг (Швеция).
2. Осеан Мишлон (Франция).
3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
Регламент был такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Таким образом, сборная России добавила в копилку 10 очков, «Чемпионат» — 5 очков. Итоговый общий счёт — 160:95 в пользу биатлонистов.