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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги прогнозов на ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России завершили борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 23 февраля, чемпионат завершился двумя масс-стратами. Время подвести итоги.

От сборной России свой прогноз на мужскую гонку оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. Биатлонист предложил следующую тройку призёров:

1. Йоханнес Бё (Норвегия).

2. Эрик Перро (Франция).

3. Тарьей Бё (Норвегия).

Женскую гонку спрогнозировала серебряный призёр Олимпиады-2022 Ирина Казакевич:

1. Франциска Пройс (Германия).

2. Жулия Симон (Франция).

3. Эльвира Эберг (Швеция).

«Чемпионат» представил Батраз Томаев. Его прогнозы:

Мужской масс-старт:

1. Йоханнес Бё (Норвегия).

2. Эрик Перро (Франция).

3. Тарьей Бё (Норвегия).

Женский масс-старт:

1. Жулия Симон (Франция).

2. Франциска Пройс (Германия).

3. Лу Жанмонно (Франция).

Гонки завершились следующим образом:

Мужской масс-старт:

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

3. Йоханнес Бё (Норвегия).

Женский масс-старт:

1. Эльвира Эберг (Швеция).

2. Осеан Мишлон (Франция).

3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

Регламент был такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;

— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;

— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку 10 очков, «Чемпионат» — 5 очков. Итоговый общий счёт — 160:95 в пользу биатлонистов.