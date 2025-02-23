Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон и Пройс завоевали больше всех медалей на ЧМ-2025 по биатлону. У Жулии — все золотые

Симон и Пройс завоевали больше всех медалей на ЧМ-2025 по биатлону. У Жулии — все золотые
Комментарии

Французская биатлонистка Жулия Симон и немка Франциска Пройс стали лидерами по количеству завоёванных медалей среди женщин на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменки завоевали по четыре награды.

Все медали Симон оказались золотыми. Она выиграла индивидуальную гонку, а также была в составе трёх эстафетных команд. Лидер общего зачёта Кубка мира Пройс стала чемпионкой мира в гонке преследования, взяла серебро спринта и две бронзы в составе эстафет.

По три медали на чемпионате мира в Ленцерхайде выиграли три биатлонистки. Ими стали шведка Эльвира Эберг и француженки Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше.

Материалы по теме
Франция выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2025, Норвегия — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android