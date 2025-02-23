Симон и Пройс завоевали больше всех медалей на ЧМ-2025 по биатлону. У Жулии — все золотые

Французская биатлонистка Жулия Симон и немка Франциска Пройс стали лидерами по количеству завоёванных медалей среди женщин на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменки завоевали по четыре награды.

Все медали Симон оказались золотыми. Она выиграла индивидуальную гонку, а также была в составе трёх эстафетных команд. Лидер общего зачёта Кубка мира Пройс стала чемпионкой мира в гонке преследования, взяла серебро спринта и две бронзы в составе эстафет.

По три медали на чемпионате мира в Ленцерхайде выиграли три биатлонистки. Ими стали шведка Эльвира Эберг и француженки Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше.