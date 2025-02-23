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Йоханнес Бё стал лидером по количеству выигранных медалей на чемпионате мира — 2025

Йоханнес Бё стал лидером по количеству выигранных медалей на чемпионате мира — 2025
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл больше всех медалей среди мужчин на чемпионате мира по биатлону — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсмен завоевал пять наград в семи гонках.

Бё стал чемпионом мира в спринте, гонке преследования и в мужской эстафете. В составе сингл-микста Йоханнес взял серебро, а в последней гонке чемпионата мира, в масс-старте, завоевал бронзовую награду.

По четыре награды завоевали два французских биатлониста — Эрик Перро (два золота, одно серебро, одна бронза) и Кентен Фийон Майе (1-1-2). Перро выиграл золото в смешанной эстафете и индивидуальной гонке, Фийон Майе стал чемпионом мира в сингл-миксте.

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