«Сражаемся уже 15 лет». Стрёмсхейм — о борьбе с Легрейдом за золото ЧМ-2025 в масс-старте

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм прокомментировал свою победу в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Он впервые в карьере стал чемпионом мира в личной гонке.

«Это идеальная гонка. Вместе с моим одноклубником Стурлой мы сражаемся друг с другом уже 15 лет. Было здорово проехать с ним последний круг. Абсолютная фантастика!» — приводит слова Стрёмсхейма VG.

После четвёртой стрельбы в масс-старте Стрёмсхейм вышел на последний круг с соотечественником Стурлой Легрейдом. Через несколько минут Стрёмсхейм убежал от Легрейда и образовал отрыв, а Стурла додержал второе место в борьбе с Йоханнесом Бё.