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«Сражаемся уже 15 лет». Стрёмсхейм — о борьбе с Легрейдом за золото ЧМ-2025 в масс-старте

«Сражаемся уже 15 лет». Стрёмсхейм — о борьбе с Легрейдом за золото ЧМ-2025 в масс-старте
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Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм прокомментировал свою победу в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Он впервые в карьере стал чемпионом мира в личной гонке.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
38:22.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+12.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+12.7

«Это идеальная гонка. Вместе с моим одноклубником Стурлой мы сражаемся друг с другом уже 15 лет. Было здорово проехать с ним последний круг. Абсолютная фантастика!» — приводит слова Стрёмсхейма VG.

После четвёртой стрельбы в масс-старте Стрёмсхейм вышел на последний круг с соотечественником Стурлой Легрейдом. Через несколько минут Стрёмсхейм убежал от Легрейда и образовал отрыв, а Стурла додержал второе место в борьбе с Йоханнесом Бё.

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