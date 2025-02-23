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«Никто в мире не сможет его победить». Йоханнес Бё — об Эндре Стрёмсхейме

«Никто в мире не сможет его победить». Йоханнес Бё — об Эндре Стрёмсхейме
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23-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высоко оценил потенциал своего соотечественника Эндре Стрёмсхейма, который победил в масс-старте на чемпионате мира — 2025. Сам Бё в этой гонке занял третье место.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
38:22.6
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+12.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+12.7

«Он выдающийся спортсмен, обладающий невероятными способностями. Он показал это вчера во время эстафеты, и сегодня он демонстрирует это снова. Если он окажется в выгодной позиции на последнем круге, никто в мире не сможет его победить», — приводит слова Йоханнеса Бё VG.

Масс-старт в Ленцерхайде стал последней гонкой в карьере 31-летнего Бё на чемпионатах мира. Он завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

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