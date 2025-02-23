«На последнем круге очень боялась». Эльвира Эберг — о победе в масс-старте на ЧМ-2025

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала свою победу в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Не понимаю, как мне это удалось сегодня. У меня было хорошее предчувствие в начале гонки, но на третьем круге я как будто врезалась в стену. Потом подумала: «Мне просто нужно выжить». А затем на стойке появились такие хорошие ощущения, и я отстреляла чисто, чего больше никто не сделал.

На последнем круге я очень боялась, что снова «врежусь в стену» и не смогу финишировать первой. Я очень счастлива, я так долго боролась ради этого. Победить сегодня — очень эмоционально», — приводит слова Эберг сайт IBU.