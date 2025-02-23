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«Медалей много, что является безумием». Эрик Перро — о выступлении на чемпионате мира

«Медалей много, что является безумием». Эрик Перро — о выступлении на чемпионате мира
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Французский биатлонист Эрик Перро оценил своё выступление на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В рамках мирового первенства он выиграл четыре медали, две из которых — золотые.

«Победа в личной гонке — это огромная вершина. Я очень горжусь тем, что смог выиграть золото. В целом медалей много, что является своего рода безумием. Чувствую, что с каждой неделей преодолеваю новые препятствия. Они невелики, но благодаря их преодолению я добиваюсь желаемого.

Теперь большая цель завершить сезон в топ-3 общего зачёта Кубка мира. Буду продолжать бороться за хорошие результаты в гонках», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

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