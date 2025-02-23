Даниил Серохвостов: надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался

Российский биатлонист Даниил Серохвостов забавно высказался о своём выступлении в смешанной эстафете в рамках Кубка сильнейших спортсменов.

«Надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался», — написал Серохвостов в телеграм-канале.

В субботу, 22 февраля, на Кубке сильнейших в белорусских Раубичах проходила смешанная эстафета. Серохвостов выступал в команде «Россия-5» с Елизаветой Каплиной, Викторией Метелей и Александром Корневым. Даниил бежал на последнем этапе эстафеты. Он неудачно отстрелял на стрельбе стоя и был вынужден пройти два штрафных круга. В итоге его команда заняла четвёртое место.