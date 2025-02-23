Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Даниил Серохвостов: надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался

Даниил Серохвостов: надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался
Комментарии

Российский биатлонист Даниил Серохвостов забавно высказался о своём выступлении в смешанной эстафете в рамках Кубка сильнейших спортсменов.

«Надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался», — написал Серохвостов в телеграм-канале.

В субботу, 22 февраля, на Кубке сильнейших в белорусских Раубичах проходила смешанная эстафета. Серохвостов выступал в команде «Россия-5» с Елизаветой Каплиной, Викторией Метелей и Александром Корневым. Даниил бежал на последнем этапе эстафеты. Он неудачно отстрелял на стрельбе стоя и был вынужден пройти два штрафных круга. В итоге его команда заняла четвёртое место.

Материалы по теме
Биатлонистка-модель выиграла первую гонку в карьере! Виктория Метеля финишировала с флагом
Биатлонистка-модель выиграла первую гонку в карьере! Виктория Метеля финишировала с флагом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android