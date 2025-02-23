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Сёстры Ханна и Эльвира Эберг прокомментировали эмоциональную концовку масс-старта на ЧМ

Сёстры Ханна и Эльвира Эберг прокомментировали эмоциональную концовку масс-старта на ЧМ
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Шведские биатлонистки Ханна и Эльвира Эберг поделились эмоциями после масс-старта на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Эльвира одержала победу в гонке, а Ханна заняла последнее место, финишировав с флагом в честь младшей сестры.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
40:32.3
2
Осеан Мишлон
Франция
+9.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+16.5

«То, что Эльвира стала чемпионкой мира и что я смогла вручить ей флаг, было лучшим, что могло случиться, учитывая, насколько ужасным был мой день. Было приятно, что она меня ждала», — приводит слова Ханны Aftonbladet.

«Мне очень хотелось дождаться её финиша, чтобы разделить этот момент с ней. То, что она тоже пришла с флагом… Без неё я бы здесь не стояла с этой золотой медалью, я в этом абсолютно убеждена. Было здорово разделить с ней этот момент», — добавила Эльвира.

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