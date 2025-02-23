Себастиан Самуэльссон прокомментировал провальный для себя чемпионат мира — 2025

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон оценил своё выступление на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). По итогам семи стартов он не завоевал ни одной медали. Лучшим результатом шведа в личной гонке стало 12-е место.

«Моей целью было выиграть медаль в личной гонке и эстафете. Я сделал всё, что мог, и нет ничего конкретного, что я бы сделал иначе. Так что всё есть как есть.

Очевидно, результат очень плохой. Но на тренировках стрельба работает хорошо, а вот на соревнованиях ничего не получается. Поэтому мне предстоит понять, почему это так», — приводит слова Самуэльссона Expressen.