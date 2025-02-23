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Мишлон — о серебре масс-старта: взяла небольшой реванш за первые гонки. Вишенка на торте

Мишлон — о серебре масс-старта: взяла небольшой реванш за первые гонки. Вишенка на торте
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Французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала своё второе место в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). 22-летняя спортсменка впервые в карьере завоевала личную медаль на ЧМ. Кроме того, этот результат принёс ей первый личный подиум на элитном уровне.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
40:32.3
2
Осеан Мишлон
Франция
+9.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+16.5

«Это очень здорово. Я взяла небольшой реванш за свои первые гонки на чемпионате мира, когда не на 100% была уверена в своей винтовке. Я была расстроена. Вчера была очень рада разделить медаль с командой в эстафете.

Сегодня я почувствовала себя очень легко. Возможно, давления было немного меньше. Я уже получила, что хотела, и единственное, чего не хватало, так это успеха в личной гонке, но в любом случае я уже была счастлива. Эта медаль — вишенка на торте», — приводит слова Мишлон L'Equipe.

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