Мишлон — о серебре масс-старта: взяла небольшой реванш за первые гонки. Вишенка на торте

Французская биатлонистка Осеан Мишлон прокомментировала своё второе место в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). 22-летняя спортсменка впервые в карьере завоевала личную медаль на ЧМ. Кроме того, этот результат принёс ей первый личный подиум на элитном уровне.

«Это очень здорово. Я взяла небольшой реванш за свои первые гонки на чемпионате мира, когда не на 100% была уверена в своей винтовке. Я была расстроена. Вчера была очень рада разделить медаль с командой в эстафете.

Сегодня я почувствовала себя очень легко. Возможно, давления было немного меньше. Я уже получила, что хотела, и единственное, чего не хватало, так это успеха в личной гонке, но в любом случае я уже была счастлива. Эта медаль — вишенка на торте», — приводит слова Мишлон L'Equipe.