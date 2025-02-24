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«Почувствовала, что ответить нечем». Киркеэйде — о борьбе с Мишлон в масс-старте на ЧМ

«Почувствовала, что ответить нечем». Киркеэйде — о борьбе с Мишлон в масс-старте на ЧМ
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Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде прокомментировала борьбу с француженкой Осеан Мишлон за серебряную медаль масс-старта на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 февраля 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
40:32.3
2
Осеан Мишлон
Франция
+9.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+16.5

«С последней стрельбы мы ушли одновременно. На предыдущем круге я заметила, что у неё много энергии, поэтому поняла, что нужно включаться с первых метров. Когда она пошла в отрыв на первом подъёме, я попробовала её поддержать, но почувствовала, что ответить мне нечем.

Сегодня всё прошло очень хорошо. Я немного нервничала, но не так сильно, как в эстафете. Было непросто на лыжах, но я чувствовала себя хорошо», — приводит слова Киркеэйде VG.

21-летняя Марен Киркеэйде впервые в карьере участвовала в чемпионате мира. В составе эстафетной команды Норвегии она завоевала серебро.

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