«Почувствовала, что ответить нечем». Киркеэйде — о борьбе с Мишлон в масс-старте на ЧМ

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде прокомментировала борьбу с француженкой Осеан Мишлон за серебряную медаль масс-старта на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
«С последней стрельбы мы ушли одновременно. На предыдущем круге я заметила, что у неё много энергии, поэтому поняла, что нужно включаться с первых метров. Когда она пошла в отрыв на первом подъёме, я попробовала её поддержать, но почувствовала, что ответить мне нечем.
Сегодня всё прошло очень хорошо. Я немного нервничала, но не так сильно, как в эстафете. Было непросто на лыжах, но я чувствовала себя хорошо», — приводит слова Киркеэйде VG.
21-летняя Марен Киркеэйде впервые в карьере участвовала в чемпионате мира. В составе эстафетной команды Норвегии она завоевала серебро.
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