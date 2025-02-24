«Подготовку провалили». Губерниев — о мужской сборной России на Кубке сильнейших

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил уровень выступлений мужской и женской сборных России по биатлону на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах (Беларусь).

«Кубок сильнейших спортсменов прошёл под знамёнами российской женской команды, которая выступала очень сильно. Не будем забывать и эстафетные успехи. Наши девочки в целом доминировали даже при таких мощных Смольской и Соле.

А у мужчин, получается, только Карим Халили завоевал несколько медалей. Один раз забрал личную гонку. Мужской коллектив, если говорить про подопечных Каминского и в меньшей степени про команду Башкирова, подготовку к главному старту провалил, называя вещи своими именами. Команда выглядела слабо и явно ниже своих возможностей. Посмотрим, что будет дальше и какие выводы сделают тренеры. Ждём разбора биатлонных полётов», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».