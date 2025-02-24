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Тарьей Бё — о призовых: нужно будет на что-то жить летом, когда стану безработным

Тарьей Бё — о призовых: нужно будет на что-то жить летом, когда стану безработным
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Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Легрейд рассказали, на что потратят призовые деньги с чемпионата мира — 2025, который прошёл в Ленцерхайде (Швейцария).

– Ты собираешься купить что-нибудь приятное для Хедды (жена Йоханнеса. — Прим. «Чемпионата»)?
– Хороший вопрос. Наверное, так и стоит поступить!

– Что именно купишь?
– Это останется в тайне. Посмотрю, что смогу найти в аэропорту, — приводит слова Бё-младшего TV2.

«Я заканчиваю карьеру. Мне нужно будет на что-то жить летом, когда я стану безработным», — сказал Бё-старший.

«Сейчас я коплю. Я расплатился с долгами и жду, когда рынок жилья немного стабилизируется. Тогда, возможно, я смогу переехать в дом побольше», — добавил Легрейд.

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