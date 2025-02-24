Тарьей Бё — о призовых: нужно будет на что-то жить летом, когда стану безработным

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Легрейд рассказали, на что потратят призовые деньги с чемпионата мира — 2025, который прошёл в Ленцерхайде (Швейцария).

– Ты собираешься купить что-нибудь приятное для Хедды (жена Йоханнеса. — Прим. «Чемпионата»)?

– Хороший вопрос. Наверное, так и стоит поступить!

– Что именно купишь?

– Это останется в тайне. Посмотрю, что смогу найти в аэропорту, — приводит слова Бё-младшего TV2.

«Я заканчиваю карьеру. Мне нужно будет на что-то жить летом, когда я стану безработным», — сказал Бё-старший.

«Сейчас я коплю. Я расплатился с долгами и жду, когда рынок жилья немного стабилизируется. Тогда, возможно, я смогу переехать в дом побольше», — добавил Легрейд.