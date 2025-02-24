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Йоханнес Бё завершит карьеру с 43 медалями в 60 стартах на чемпионатах мира

Йоханнес Бё завершит карьеру с 43 медалями в 60 стартах на чемпионатах мира
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал 43 медали чемпионатов мира за свою карьеру. С 2015 года он не пропустил ни одной гонки мирового первенства, проведя в общей сложности 60 стартов.

Таким образом, Йоханнес Бё поднимался на подиум чемпионатов мира в 71,6% случаев. На ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) он смог установить рекорд по количеству золотых медалей (23), а также по победам в личных гонках (12). Рекорд по общему количеству медалей чемпионатов мира принадлежит его соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (45).

Напомним, в январе 2025 года 31-летний Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по итогам сезона-2024/2025. Он выразил желание проводить больше времени с семьёй.

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