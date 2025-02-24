«Это выглядит странно. Возникают вопросы». Ярошенко — о завершении карьеры Бё в 2025 году

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о решении норвежца Йоханнеса Бё завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Я обсуждал эту тему с профессиональными спортсменами. Когда человек ещё перед сезоном мечтает побить рекорд Олимпийских игр, а потом по его ходу устаёт, то это выглядит странно.

Я готов к волне хейта в свой адрес, но посудите сами: если бы человек был из Америки, с другого континента, и у него не было бы возможности по ходу сезона заезжать домой и видеть семью, то я бы ещё понял спортсмена. Вспомните пару Рафаэль и Лив-Грете Пуаре, они спокойно ездили семьёй, у них были няньки. А тут что? Поэтому я скептически настроен. Я понимаю людей, которые заканчивают, когда идёт спад результатов — быть вторым звёзды не привыкли. А когда ты функционально лучше и заканчиваешь, то возникают вопросы», — приводит слова Ярошенко ТАСС.