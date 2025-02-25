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Биатлонист Расторгуев рассказал, что тренер сборной Латвии сломал ему палец и нос на ЧМ

Биатлонист Расторгуев рассказал, что тренер сборной Латвии сломал ему палец и нос на ЧМ
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Серебряный призёр чемпионата мира — 2024 латвийский биатлонист Андрей Расторгуев заявил, что во время чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) его избил тренер сборной Илмарс Брицис. Инцидент произошёл из-за конфликта по поводу лыж, произошедшего в 2024 году.

«Произошёл крупный инцидент. Соревнования в мужской эстафете, а также масс-старт были под угрозой. Инцидент связан с тренером. Он меня ударил. Кажется, сломал палец, разбил нос. Думаю, у меня также серьёзно травмировано плечо. Сейчас я еду в больницу.

Я пришёл в комнату тренера, чтобы поговорить о конкретном событии, произошедшем в прошлом году. Он вытолкнул меня из комнаты и начал распускать руки. Я сказал: верните мне лыжи или я сообщу об этом и попрошу расследовать это дело».

Он [Брицис] напал на меня сверху, был в ужасной ярости. После этого из команды пришли два человека. Я не ожидал, что тренер сможет так поступить. Что будет дальше? Это уголовная ответственность, если тренер нападает на спортсмена», — приводит слова Расторгуева TVNET.

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