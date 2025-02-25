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Тандреволд назвала сборную Норвегии самыми преданными фанатками Марен Киркеэйде

Тандреволд назвала сборную Норвегии самыми преданными фанатками Марен Киркеэйде
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Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд тепло высказалась о своей соотечественнице Марен Киркеэйде после того, как она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира — 2025 в масс-старте.

«Для нас, самых преданных фанаток Марен, как и для всех остальных членов команды, это было действительно здорово. Думаю, для Марен это было особенно приятно. Мы очень гордимся ею. Когда я её увидела, то просто бросилась на неё. Это было очень, очень весело», — приводит слова Тандреволд TV2.

21-летняя Марен Киркеэйде впервые в карьере участвовала в чемпионате мира. В составе эстафетной команды Норвегии она завоевала серебро.

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