Тандреволд назвала сборную Норвегии самыми преданными фанатками Марен Киркеэйде

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд тепло высказалась о своей соотечественнице Марен Киркеэйде после того, как она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира — 2025 в масс-старте.

«Для нас, самых преданных фанаток Марен, как и для всех остальных членов команды, это было действительно здорово. Думаю, для Марен это было особенно приятно. Мы очень гордимся ею. Когда я её увидела, то просто бросилась на неё. Это было очень, очень весело», — приводит слова Тандреволд TV2.

21-летняя Марен Киркеэйде впервые в карьере участвовала в чемпионате мира. В составе эстафетной команды Норвегии она завоевала серебро.