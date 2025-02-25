Смольский — о выступлении на Кубке сильнейших спортсменов: поставлю себе 9 из 10

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года белорусский биатлонист Антон Смольский поделился мнением о своём выступлении на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в Раубичах (Белоруссия) с 15 по 23 февраля.

— Антон, учитывая целую россыпь наград домашнего старта, думаю, можно его назвать весьма успешным?

— Действительно. За выступления на Кубке сильнейших спортсменов поставлю себе 9 из 10. Не сложилась немного индивидуальная гонка. Для меня, да и, в общем, для мужской команды. Хотя пять наших спортсменов попали в десятку. Это очень высокий процент общекомандный. Тем не менее эта гонка оставила некоторый осадок. Именно он во время последующих выступлений собирал, подстёгивал, мотивировал на лучшую реализацию в гонках.

Я понимал, что мог лучше выступить в индивидуальной гонке, соответственно, каждую гонку старался реабилитироваться за этот досадный результат, — приводит слова Смольского Sport5.by.

Ранее Антон Смольский стал первым в спринте, пасьюте и сингл-миксте (вместе с Динарой Смольской) и масс-старте. Также на счету белорусского биатлониста бронза в смешанной эстафете. Всего белорусские биатлонисты на Кубке сильнейших спортсменов завоевали 12 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.