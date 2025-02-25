Норвежцы Сёрум и Улдаль были подвергнуты критике за стрельбу во время гимна Норвегии на ЧМ

Норвежские биатлонисты Вебьёрн Сёрум и Мартин Улдаль попали в неприятную ситуацию в день мужской эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Победу в гонке одержали их соотечественники Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.

Сёрум и Улдаль проводили тренировку во время церемонии награждения. Они нарушили исполнение норвежского национального гимна, произведя несколько выстрелов из винтовки. За это их раскритиковали на норвежском телевидении.

«Неудачный тайминг. Когда начался гимн, я лежал на мате и начал стрельбу. Я бы, конечно, предпочёл, чтобы такого не произошло», — приводит слова Улдаля Nordic Magazine.

«У нас не было много времени на тренировки. Мы смогли провести только один стрелковый подход. К сожалению, у нас не было выбора», — добавил Сёрум.