Смольский — об общем зачёте Кубка Содружества: я не обращал внимания

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, обращал ли он внимание на общий зачёт Кубка Содружества по ходу выступления на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в Раубичах (Беларусь) с 15 по 23 февраля.

— Личные гонки на Кубке сильнейших принесли вам немало очков в тотал Кубка Содружества, что позволило нарастить большой отрыв от Эдуарда Латыпова. На это обращали внимание по ходу турнира?

— На общий зачёт я не обращал внимания. Старался концентрироваться на хорошем выступлении на домашнем старте. Хотел показывать в каждой гонке достойный результат. Почти получилось (улыбается). Считаю, что соревнования прошли на «отлично». И завершили мы их на прекрасной ноте, — приводит слова Смольского Sport5.by.

Всего белорусские биатлонисты на Кубке сильнейших спортсменов завоевали 12 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.