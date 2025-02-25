«Это сразу мотивирует». Смольский — о болельщиках на Кубке сильнейших спортсменов

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года белорусский биатлонист Антон Смольский поделился мнением о влиянии болельщиков на выступление на Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в Раубичах (Белоруссия) с 15 по 23 февраля.

— Знаю, что на некоторых российских этапах болельщиков на трассу не пропускают и биатлонисты лесные участки практически в тишине проходят. Такая «шумная» раубичская дистанция не сбивала с привычного настроя?

— Мы все профессионалы и понимаем, для чего мы выходим на старты.

Когда заходит разговор о том, сколько людей за нас переживает, сколько смотрит наши гонки дома у экранов и пьёт валерьянку… Да что говорить, даже наш президент, Александр Григорьевич, переживает за нас и смотрит гонки. Это сразу мотивирует. Конечно, есть и доля волнения, но меня это ещё больше стимулирует показывать хороший результат. Мне хочется радовать не только себя, не только членов команды, но и людей, которые болеют, сидя у телевизора, — приводит слова Смольского Sport5.by.

Смольский стал первым в спринте, пасьюте и сингл-миксте (вместе с Динарой Смольской) и масс-старте. Также на счету белорусского биатлониста бронза в смешанной эстафете.