«Отрыв солидный». Смольский — о лидерстве в общем зачёте Кубка Содружества

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года белорусский биатлонист Антон Смольский поделился мнением об отрыве от российского биатлониста Эдуарда Латыпова в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества после удачного выступления на Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в Раубичах (Белоруссия) с 15 по 23 февраля.

— Благодаря такому солидному отрыву от Латыпова гонки в Мурманске, наверное, утратят тот накал, который был в прошлом году?

— В Мурманске будут стоять свои задачи. Нужно будет качественно отработать гонки, получить от них удовольствие. Самое важное — подойти к ним в оптимальном состоянии, сохранить иммунитет. Надеюсь, что порадуюсь этим гонкам.

Конечно, отрыв солидный и отыграть его практически невозможно. Очевидно, что вторая подряд победа в тотале Кубка Содружества моя. Я её точно не отдам, — приводит слова Смольского Sport5.by.

Общий зачёт Кубка Содружества по биатлону среди мужчин возглавляет белорусский спортсмен Антон Смольский. В его активе 1512 очков. Вторую строчку занимает россиянин Карим Халили с 1275 очками, а тройку сильнейших замыкает Эдуард Латыпов (1304 очка).