Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Она дама больших соревнований». Брюне — о выступлении Симон на ЧМ-2025 по биатлону

«Она дама больших соревнований». Брюне — о выступлении Симон на ЧМ-2025 по биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о выступлении француженки Жулии Симон на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария).

«Жулия Симон — одна из тех немногих спортсменок, которые очень хорошо знают себя, как активировать рычаги, ведущие к очень высоким результатам, когда это необходимо. Перед началом соревнований я сделала ставку на неё! Она дама больших соревнований. У неё есть и последовательность, чтобы выступать в течение всего сезона, когда все параметры находятся в норме, и она может мобилизовать свои ресурсы на гонках, которые она отметила», — приводит слова Брюне Nordic.

Симон завоевала четыре золотые медали. Она выиграла индивидуальную гонку, а также была в составе трёх эстафетных команд.

Материалы по теме
«Отрыв солидный». Смольский — о лидерстве в общем зачёте Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android