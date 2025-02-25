«Она дама больших соревнований». Брюне — о выступлении Симон на ЧМ-2025 по биатлону

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о выступлении француженки Жулии Симон на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария).

«Жулия Симон — одна из тех немногих спортсменок, которые очень хорошо знают себя, как активировать рычаги, ведущие к очень высоким результатам, когда это необходимо. Перед началом соревнований я сделала ставку на неё! Она дама больших соревнований. У неё есть и последовательность, чтобы выступать в течение всего сезона, когда все параметры находятся в норме, и она может мобилизовать свои ресурсы на гонках, которые она отметила», — приводит слова Брюне Nordic.

Симон завоевала четыре золотые медали. Она выиграла индивидуальную гонку, а также была в составе трёх эстафетных команд.