Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Брюне — о золотых медалях Эрика Перро на ЧМ-2025: я думаю, что это только начало

Брюне — о золотых медалях Эрика Перро на ЧМ-2025: я думаю, что это только начало
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года, французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о двух золотых наградах француза Эрика Перро на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Честно говоря, это не удивительно. Эрик Перро — спортсмен, который очень быстро учится, у которого уже есть зрелость, и это прекрасный пример биатлониста. Это тот, кто уже знает, как управлять рядом параметров, связанных с очень высокими показателями. За всем этим стоит много спокойствия. Приятно видеть такого спортсмена со смирением, спокойствием, но также с большими амбициями и целеустремлённостью. Это комбинация, которая мне нравится, поэтому я очень рада, что она сияет. Я думаю, что это только начало», — приводит слова Брюне Nordic.

На чемпионате мира Перро выиграл две золотые награды. Он стал лучшим в индивидуальной гонке и в смешанной эстафете.

Материалы по теме
«Она дама больших соревнований». Брюне — о выступлении Симон на ЧМ-2025 по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android