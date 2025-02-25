Брюне — о золотых медалях Эрика Перро на ЧМ-2025: я думаю, что это только начало

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года, французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о двух золотых наградах француза Эрика Перро на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Честно говоря, это не удивительно. Эрик Перро — спортсмен, который очень быстро учится, у которого уже есть зрелость, и это прекрасный пример биатлониста. Это тот, кто уже знает, как управлять рядом параметров, связанных с очень высокими показателями. За всем этим стоит много спокойствия. Приятно видеть такого спортсмена со смирением, спокойствием, но также с большими амбициями и целеустремлённостью. Это комбинация, которая мне нравится, поэтому я очень рада, что она сияет. Я думаю, что это только начало», — приводит слова Брюне Nordic.

На чемпионате мира Перро выиграл две золотые награды. Он стал лучшим в индивидуальной гонке и в смешанной эстафете.