Брюне — о первой в карьере личной медали Мишлон на ЧМ-2025: это красиво и приятно видеть

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о первой в карьере личной медали француженки Осеан Мишлон на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Первое участие в чемпионате мира и первая медаль в масс-старте — это класс! Это красиво и приятно видеть, как приезжают и выступают молодые люди. Эта серебряная медаль в масс-старте — отличное выступление. Что касается уроков, то это принесёт ей очень много пользы. Масс-старты — это гонки, в которых мы добиваемся большого прогресса, потому что катаемся на лучших лыжах. Конечно, это вызовет небольшие отклики, даст ей лучшее представление о её способностях и о том, на что она способна», — приводит слова Брюне Nordic.

Мишлон стала второй в масс-старте на чемпионате мира. 22-летняя спортсменка впервые в карьере завоевала личную медаль на ЧМ. Кроме того, этот результат принёс ей первый личный подиум на элитном уровне.