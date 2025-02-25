«Мне стыдно видеть». Брюне — о выступлении Эмильена Жаклена на ЧМ-2025

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне прокомментировала выступление пятикратного чемпиона мира французского биатлониста Эмильена Жаклена на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Мне стыдно видеть, как он упускает свой чемпионат мира. Что особенно обидно, так это то, что я не видела, чтобы он сохранял положительную динамику в начале сезона на Кубке мира. Он спортсмен, в котором есть всё, но этого мало. Он всё равно возвращается с золотой медалью [в смешанной эстафете], но я полагаю, что результаты в личных гонках были неоднозначными. Это не лучшие две недели в его карьере, но у него есть возможность быстро оглянуться на итоги сезона и перезагрузиться. У него явно есть что посмотреть на этом последнем этапе Кубка мира!»— приводит слова Брюне Nordic.

На чемпионате мира по биатлону Жаклен завоевал золото в смешанной эстафете.