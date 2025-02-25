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Брюне — о выступлении Жанмонно на ЧМ-2025: для неё это небольшое разочарование

Брюне — о выступлении Жанмонно на ЧМ-2025: для неё это небольшое разочарование
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о выступлении француженки Лу Жанмонно на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я думаю, что для неё это небольшое разочарование, потому что у Лу были большие амбиции в начале чемпионата мира. В любом случае я была за неё! При этом завоевание медали в индивидуальной гонке — это уже верх. Считаю, что у Жанмонно есть всё, что нужно, чтобы добиться большего. Можно сказать, что это то, что оставляет немного горького привкуса. Заключительная часть сезона будет напряжённой, и я уверена, что она справится с поставленной перед ней задачей», — приводит слова Брюне Nordic.

На чемпионате мира Лу Жанмонно выиграла золотую медаль в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.

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