«Это здорово!» Брюне — о первом личном золоте в карьере Эльвиры Эберг на ЧМ

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о завоевании первого личного золота в карьере шведской биатлонистки Эльвиры Эберг на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Приятно видеть, что Эльвира Эберг стала чемпионкой мира. Это здорово! Также приятно видеть, как новая волна спортсменов и новое поколение приходят и встряхивают мировую иерархию, как это смогли сделать Элла Хальварссон и Марен Киркеэйде», — приводит слова Брюне Nordic.

Эльвира Эберг завоевала первое личное золото на чемпионате мира в карьере. Она стала победительницей масс-старта.