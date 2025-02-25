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«Это здорово!» Брюне — о первом личном золоте в карьере Эльвиры Эберг на ЧМ

«Это здорово!» Брюне — о первом личном золоте в карьере Эльвиры Эберг на ЧМ
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о завоевании первого личного золота в карьере шведской биатлонистки Эльвиры Эберг на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Приятно видеть, что Эльвира Эберг стала чемпионкой мира. Это здорово! Также приятно видеть, как новая волна спортсменов и новое поколение приходят и встряхивают мировую иерархию, как это смогли сделать Элла Хальварссон и Марен Киркеэйде», — приводит слова Брюне Nordic.

Эльвира Эберг завоевала первое личное золото на чемпионате мира в карьере. Она стала победительницей масс-старта.

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