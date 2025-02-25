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Мари-Лор Брюне — о братьях Бё: мы будем чертовски скучать по ним

Мари-Лор Брюне — о братьях Бё: мы будем чертовски скучать по ним
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о выступлении многократных олимпийских чемпионов братьях Бё на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Мы будем чертовски скучать по ним! Снимаю шляпу перед Йоханнесом Бё, который по-прежнему является чемпионом мира. Он отражает образ отличного биатлониста, которым он и является. Он знает себя наизусть и умеет управлять крупными событиями. Тарьею Бё было немного сложно индивидуально, но он будет стремиться к золоту в команде со своим братом. Это прекрасно! Их карьера невероятна, и это знаменательная страница для Норвегии. Безусловно, это даст возможность другим проявить себя и лучше найти своё место в группе», — приводит слова Брюне Nordic.

Для Тарьея и его брата Йоханнеса Бё ЧМ-2025 стал последним в карьере. В начале 2025 года они оба объявили, что сезон-2024/2025 станет для них последним.

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