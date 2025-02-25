Тарьей Бё поблагодарил семью, присутствовавшую на последней гонке на ЧМ для братьев

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё поблагодарил семью, присутствовавшую на последней гонке для братьев Бё на чемпионатах мира.

«Это так прекрасно, что они здесь, именно благодаря нашей семье, нашим родителям, нашим брату и сестре и, конечно же, нашим жёнам мы смогли заниматься биатлоном, прогрессировать, а затем делать свою карьеру. Мы пропустили так много рождественских праздников, дней рождения, вечеринок… Мы надеемся, что такие моменты отчасти компенсируют всё это», — приводит слова Тарьея Бё TV2.

Норвежские биатлонисты завоевали все медали в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Золотую награду взял Эндре Стрёмсхейм, серебряную — Стурла Холм Легрейд, бронзовая медаль досталась 23-кратному чемпиону мира Йоханнесу Бё. Тарьей занял 18-е место с пятью промахами на четырёх огневых рубежах. Эта гонка стала последней для братьев Бё, Тарьея и Йоханнеса, на чемпионатах мира. В начале 2025 года они оба объявили о том, что нынешний сезон-2024/2025 станет для них последним.