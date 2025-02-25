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«Я так горжусь ими». Мама братьев Бё — о выступлении сыновей на последнем ЧМ в их карьерах

«Я так горжусь ими». Мама братьев Бё — о выступлении сыновей на последнем ЧМ в их карьерах
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Мама многократных олимпийских чемпионов, норвежских биатлонистов братьев Тарьея и Йоханнеса Бё, Аслауг Тиннес Бё поделилась ощущениями от выступления сыновей на их последнем чемпионате мира по биатлону, который проходил в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я так горжусь ими, не только своими мальчиками, но и всей командой, это было здорово», — приводит слова Аслауг Тинес Бё Nordic.

22 февраля братья Бё стали чемпионами мира в мужской эстафете. 23 февраля Норвежские биатлонисты завоевали все медали в масс-старте на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Бронзовая медаль досталась 23-кратному чемпиону мира Йоханнесу Бё. Тарьей занял 18-е место с пятью промахами на четырёх огневых рубежах.

Эта гонка стала последней для братьев Бё, Тарьея и Йоханнеса, на чемпионатах мира. В начале 2025 года они оба объявили о том, что нынешний сезон-2024/2025 станет для них последним.

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