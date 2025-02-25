«Это было безумие». Жена Тарьея Бё — об эстафете на ЧМ-2025, в которой участвовал муж

Жена многократного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Тарьейя Бё, Гита Симонсен, поделилась ощущениями от эстафеты на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария), в которой участвовал её муж.
«Это было безумие, я давно так не нервничала, у меня были бабочки в животе, звёзды в глазах, я даже не могла издать ни звука, пока стрельба не закончилась», — приводит слова Гиты Симонсен Nordic.
22 февраля братья Тарьей и Йоханнес Бё стали чемпионами мира в мужской эстафете. 23 февраля норвежские биатлонисты завоевали все медали в масс-старте. Бронзовая медаль досталась Йоханнесу Бё. Тарьей занял 18-е место с пятью промахами на четырёх огневых рубежах. В начале 2025 года братья объявили о том, что нынешний сезон-2024/2025 станет для них последним.
- 25 февраля 2025
-
16:56
-
16:24
-
15:45
-
15:18
-
14:59
-
14:12
-
13:54
-
13:45
-
13:16
-
12:58
-
12:49
-
12:40
-
11:45
-
10:37
-
10:22
- 24 февраля 2025
-
12:35
-
12:10
-
10:59
-
00:15
- 23 февраля 2025
-
23:58
-
23:42
-
23:24
-
21:40
-
21:06
-
20:55
-
20:46
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:10
-
19:01
-
18:45
-
16:52
-
16:44
-
16:44