«Это было безумие». Жена Тарьея Бё — об эстафете на ЧМ-2025, в которой участвовал муж

Жена многократного олимпийского чемпиона норвежского биатлониста Тарьейя Бё, Гита Симонсен, поделилась ощущениями от эстафеты на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария), в которой участвовал её муж.

«Это было безумие, я давно так не нервничала, у меня были бабочки в животе, звёзды в глазах, я даже не могла издать ни звука, пока стрельба не закончилась», — приводит слова Гиты Симонсен Nordic.

22 февраля братья Тарьей и Йоханнес Бё стали чемпионами мира в мужской эстафете. 23 февраля норвежские биатлонисты завоевали все медали в масс-старте. Бронзовая медаль досталась Йоханнесу Бё. Тарьей занял 18-е место с пятью промахами на четырёх огневых рубежах. В начале 2025 года братья объявили о том, что нынешний сезон-2024/2025 станет для них последним.