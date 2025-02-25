«Я был разочарован». Кентен Майе — об отсутствии в составе сборной на смешанную эстафету

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о том, что его не включили в состав сборной для участия в смешанной эстафете 12 февраля на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

«Первое, от чего остался горький привкус, — это от меня. Я также позволил себе несколько раз в течение двух недель озвучить некоторые мысли, сказав, что я сохраняю свою позицию даже после смешанной эстафеты. Я был разочарован тем, что не попал в её состав. Конечно, тренерам предстоит сделать непростой выбор.

Я говорил с ними об этом в первую очередь, но выступление перед СМИ показывает, что я хочу быть в главной роли. Я защищаю и излагаю свои аргументы и всегда придерживаюсь этой позиции. Это не то, что тренеры должны были оценить в средствах массовой информации, но это реальность [что он хороший эстафетчик], и я смог показать это в двух эстафетах, к которым я присоединился впоследствии.

Я также показал свое место очень, очень хорошего французского спортсмена в индивидуальных гонках», — приводит слова француза Nordic.

12 февраля сборная Франции завоевала золотые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира. Команда в составе Жулии Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена одержала победу. Кентен Фийон Майе не принял участия в эстафете по решению тренерского штаба.