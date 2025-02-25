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Брюне — о выступлении Кентена Майе на ЧМ-2025: приятно видеть его призёром

Брюне — о выступлении Кентена Майе на ЧМ-2025: приятно видеть его призёром
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпионка мира 2009 года французская биатлонистка Мари-Лор Брюне поделилась мнением о выступлении олимпийского чемпиона француза Кентена Фийона Майе на чемпионате мира по биатлону 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария).

«Приятно видеть его призёром! С того места, где он вернулся, увидеть его текущий уровень в лыжном спорте — это здорово! У него явно есть всё необходимое, чтобы идти напролом во всех форматах, но это всё равно биатлон… Есть несколько хитростей, которые нужно найти в его стрельбе лёжа, чтобы он мог полностью раскрыть свой потенциал. Однако я вижу спортсмена довольным и счастливым, что является отличным знаком. Его миры остаются очень хорошими, даже если мы хотим, а он хочет всегда большего!» — приводит слова Брюне Nordic.

На чемпионате мира Кентен Фийон Майе выиграл две золотые медали, серебряную и две бронзовых. Также он обошёл титулованного соотечественника Рафаэля Пуаре по числу наград на чемпионатах мира по биатлону. На счету Фийона Майе 20 медалей ЧМ, у Пуаре — 18. Самым титулованным биатлонистом из Франции пока остаётся Мартен Фуркад — 28 медалей.

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