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«Слёзы высохли». Жанмонно поделилась фото с собакой и медалями ЧМ-2025

«Слёзы высохли». Жанмонно поделилась фото с собакой и медалями ЧМ-2025
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно в социальных сетях поделилась фото со своей собакой и медалями, которые она завоевала на чемпионате мира — 2025.

Фото: Из личного архива Лу Жанмонно

«Спасибо за все ваши тёплые сообщения. Цыплята хорошо содержатся, слёзы высохли, а мотивация пополнилась.

Увидимся в Нове!» — подписала снимок Жанмонно.

Напомним, Лу Жанмонно на чемпионате мира в Ленцерхайде выиграла золотую медаль в смешанной эстафете, женской эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Французская биатлонистка Жулия Симон и немка Франциска Пройс стали лидерами по количеству завоёванных медалей среди женщин на ЧМ. По три медали, помимо Жанмонно, выиграли шведка Эльвира Эберг и француженка Жюстин Бреза-Буше.

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