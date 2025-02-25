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Бендика заявила, что тренер сборной Латвии защищал сына от агрессии Расторгуева

Бендика заявила, что тренер сборной Латвии защищал сына от агрессии Расторгуева
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Двукратная чемпионка Европы, латвийский биатлонистка Байба Бендика прокомментировала скандальную ситуацию вокруг конфликта её мужа и по совместительству тренера сборной Илмарса Брициса и серебряного призёра чемпионата мира — 2024 латвийца Андрея Расторгуева. Последний обвинил Брициса в избиении якобы на почве пропажи лыж. По словам спортсмена, тренер сломал ему палец, разбил нос и серьёзно повредил плечо.

«Утром того дня Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Разумеется, вся команда была в шоке, ведь они прекрасно знают, что, во-первых, все лыжи – собственность Fischer, а не Андрея, а во-вторых – с чего вдруг через год обнаруживается, что чего-то не хватает?!

Но поскольку психическая неуравновешенность этого спортсмена известна нашей команде много лет, эта информация была воспринята как неудачная шутка из-за стресса перед соревнованиями.

Однако к вечеру была придумана новая версия. И Илмарс как один из представителей команды взял на себя ответственность и призвал Андрея извиниться перед командой за ложь и оскорбления!

Хотя Илмарс не вступал в дальнейшие дискуссии с Андреем, Расторгуев пришёл в нашу комнату в агрессивном настроении. Там находился Илмарс вдвоём с нашим сыном. Видя, что Андрей находится в психически неустойчивом состоянии, он вытолкнул его из комнаты, чтобы не подвергать опасности семью!

Инициатор конфликта был очевиден, и действия Илмарса я рассматриваю как защиту нашей семьи и коллектива», — написала Бендика в социальных сетях.

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