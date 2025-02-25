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Глава IBU прокомментировал новость о том, что МОК призывает федерации к допуску россиян

Глава IBU прокомментировал новость о том, что МОК призывает федерации к допуску россиян
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин подтвердил, что Международный олимпийский комитет (МОК) ставит в пример кейс по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже, называя успешной схему допуска нейтральных спортсменов к Играм. Однако Далин не стал подтверждать инсайд о том, что МОК призвал начать процесс допуска россиян и белорусов к отборочным соревнованиям.

«Можно сказать, что существует мнение, что было бы неплохо применить аналогичную схему в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Однако ситуация на сегодняшний день такова, что членство России и Беларуси приостановлено, поэтому данный вопрос мы не обсуждаем», — приводит слова Далина SVT.

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