Глава IBU прокомментировал новость о том, что МОК призывает федерации к допуску россиян

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин подтвердил, что Международный олимпийский комитет (МОК) ставит в пример кейс по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже, называя успешной схему допуска нейтральных спортсменов к Играм. Однако Далин не стал подтверждать инсайд о том, что МОК призвал начать процесс допуска россиян и белорусов к отборочным соревнованиям.

«Можно сказать, что существует мнение, что было бы неплохо применить аналогичную схему в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Однако ситуация на сегодняшний день такова, что членство России и Беларуси приостановлено, поэтому данный вопрос мы не обсуждаем», — приводит слова Далина SVT.