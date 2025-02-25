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«Он действительно заслужил это». Гандлер — о медали Эмильена Клода на ЧМ-2025

«Он действительно заслужил это». Гандлер — о медали Эмильена Клода на ЧМ-2025
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Австрийская биатлонистка Анна Гандлер высказалась о результатах своего возлюбленного французского биатлониста Эмильена Клода на чемпионате мира — 2025. Клод завоевал серебряную медаль в мужской эстафете.

«Я очень рада за Эмильена! Вообще не думала, что он будет выступать в эстафете, возможно, в индивидуальной гонке, потому что именно это он так хорошо сделал в Рупольдинге. Когда он позвонил мне и сказал, что есть шанс, что он выступит в эстафете, была очень счастлива, и он тоже. Он смеялся, это было невероятно! Это было очень круто, потому что, если ты входишь в состав французской команды, ты на 100% уверен, что выиграешь медаль.

Никогда не говорила ему этого по телефону, потому что всегда немного боюсь говорить такие вещи перед гонкой! В конце концов, это серебро, и это так здорово для него. Он действительно заслужил это. Очень тяжело быть там в качестве запасного и просто наблюдать за гонками. Теперь у всех есть медали, это здорово», — приводит слова Гандлер Nordic Magazine.

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