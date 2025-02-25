Федерация биатлона Латвии начала расследование конфликта Расторгуева и Брициса

Федерация биатлона Латвии (LBF) начала расследование конфликта тренера сборной Илмарса Брициса и серебряного призёра чемпионата мира — 2024 латвийца Андрея Расторгуева.

«Президент Латвийской федерации биатлона (LBF) Каспар Сакниньш заявил, что федерация не будет ничего комментировать, пока полностью не расследует обстоятельства инцидента. Правление LBF запросило у Расторгуева и Брициса письменные объяснения относительно характера и причин инцидента», — говорится в заявлении Rus.TVNET.

Напомним, Расторгуев обвинил Брициса в избиении якобы на почве пропажи лыж. По словам спортсмена, тренер сломал ему палец, разбил нос и серьёзно повредил плечо.