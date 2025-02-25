Янина Хеттих-Вальц впервые стала мамой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в индивидуальной гонке, 28-летняя немецкая биатлонистка Янина Хеттих-Вальц сообщила, что впервые стала мамой. Хеттих опубликовала в социальных сетях трогательное фото.

Фото: из личного архива Янины Хеттих-Вальц

«Наконец-то ты здесь! Добро пожаловать в мир, маленькая Карлотта!» — подписала фото Хеттих-Вальц, добавив эмодзи «сердце».

Янина Хеттих-Вальц дважды завоёвывала серебро чемпионатов мира (ЧМ-2021 в Поклюке (в эстафете) и ЧМ-2024 в Нове-Место) и один раз поднималась на третью ступень пьедестала (ЧМ-2024 в Нове-Место). По итогам сезона-2023/2024 немецкая биатлонистка заняла 10-е место в общем зачёте, набрав 543 очка.