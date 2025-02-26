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«Их уход снизит общий уровень». Кентен Фийон Майе — о братьях Бё

«Их уход снизит общий уровень». Кентен Фийон Майе — о братьях Бё
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Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался об уходе из спорта многократных олимпийских чемпионов, норвежских биатлонистов братьев Тарьея и Йоханнеса Бё.

«Это определённо что-то. Мне очень грустно. Они создали очень хороший образ нашего спорта. Между ними было сильное соперничество на трассе и дружба вне её. Они бросали нам вызов и время от времени подшучивали над нами. Их уход снизит общий уровень, хотя есть несколько молодых спортсменов, которые очень сильно прогрессируют, например, Эрик Перро, который провёл выдающийся чемпионат мира, Джакомель и другие норвежцы. Но никто не будет доминировать, как Йоханнес. Не могу дождаться, когда окажусь в Осло на их последней гонке. Хотел бы быть с ними на последней стрельбе и вместе проехать последний круг», — приводит слова Фийона Майе Le Dauphine.

Последней для братьев Бё, Тарьея и Йоханнеса, на чемпионатах мира стала мужская эстафета, где они завоевали золотые медали. В начале 2025 года братья объявили о том, что нынешний сезон-2024/2025 станет для них последним.

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