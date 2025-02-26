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Симон Фуркад: горжусь, что вся мужская сборная Франции вернулась домой с медалями ЧМ-2025

Симон Фуркад: горжусь, что вся мужская сборная Франции вернулась домой с медалями ЧМ-2025
мужская сборная Франции по биатлону на ЧМ-2025
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Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад положительно оценил ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде для своих подопечных. Все французские биатлонисты завоевали одну или более одной медали главного старта сезона. На счету мужской команды пять наград (1-1-3).

«Чтобы подготовиться к этому ЧМ, мы решили не тренироваться во время двухнедельного перерыва после Кубка мира, а отдохнуть. Не хотели переусердствовать. Другие же команды решили провести полноценную подготовку, и это, возможно, не пошло им на пользу. Наш выбор придаёт нам уверенность перед Играми-2026. Мы уверены в своём потенциале, как в отношении спортсменов, так и в отношении персонала.

Больше всего я горжусь тем, что пять парней вышли на старт и все пятеро вернулись домой как минимум с одной медалью. Меня больше интересует плотность группы, чем отдельные спортсмены. Я доволен этим», — приводит слова специалиста Ski-Nordique со ссылкой на Le Dauphiné.

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