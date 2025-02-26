Лобастов назвал различие между подготовкой команд по биатлону в России и Беларуси

Белорусский биатлонист Никита Лобастов рассказал о различиях между системами подготовки биатлонных команд в России и Беларуси.

«Сложно сказать, всё-таки тренеры разные. Всё зависит от специалиста, тренера, который работает с командой. Не секрет, что Беларусь более компактная и здесь только одна сборная.

В России важное значение имели внутренние отборы. Чтобы поехать на тот же Кубок мира, нужно было на него отобраться. В Беларуси, конечно, тоже это присутствует, но у нас есть национальная команда, и в ней идёт целенаправленная подготовка. Здесь ты знаешь, что через определённое количество времени будут основные гонки, международные старты, и к ним уже целенаправленно готовишься», — приводит слова Лобастова Sport5.by.