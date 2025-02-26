«Надежд никто не теряет». Белорусский биатлонист Лобастов — об Олимпиаде в 2026 году

Белорусский биатлонист Никита Лобастов заявил, что в команде надеются на выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Следующий год олимпийский. Какие-то надежды у тебя есть там побывать, выступить, показать хороший результат?

— Конечно, надежду никто у нас не теряет. И подготовка сборной вся направлена на это. Олимпийский цикл, будем готовиться, а там уже посмотрим, как будет, — приводит слова Лобастова Sport5.by.

Российские и белорусские биатлонисты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Пока неизвестно, допустят ли их на Олимпиаду.