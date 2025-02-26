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Кентен Фийон Майе: я бы обменял несколько медалей ЧМ-2025 на золото в индивидуалке

Кентен Фийон Майе: я бы обменял несколько медалей ЧМ-2025 на золото в индивидуалке
Кентен Фийон Майе
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Французский биатлонист двукратный олимпийский чемпион Кентен Фийон Майе заявил, что сожалеет об упущенном золоте в индивидуальной гонке на ЧМ-2025 по биатлону. В этой дисциплине он стал третьим, допустив три промаха.

На счету Фийона Майе также золото в супермиксте, серебро в мужской эстафете и в мужском спринте.

«Осталось разочарование от того, что я не выиграл индивидуальную гонку. Я бы обменял несколько медалей на золото в индивидуалке, но таковы обстоятельства. Тем не менее мы говорим о чемпионате мира. Результаты положительные. Я боролся в масс-старте от старта до финиша, где меня догнали мои старые демоны стрельбы (19-е место). Я доволен своей стабильностью стрельбы на этих чемпионатах мира, которую не смог найти на этапах Кубка мира», — приводит слова спортсмена Le Dauphiné Libéré.

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