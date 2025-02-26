В IBU заявили, что не получали официального письма от МОК о допуске россиян к отбору на ОИ

В Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили, что пока не получали официального запроса от Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным стартам для отбора на ОИ-2026 в Милане (Италия). Об этом со ссылкой на IBU сообщили в ТАСС.

Ранее глава IBU Олле Далин подтвердил, что МОК ставит в пример кейс по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже, называя успешной схему допуска нейтральных спортсменов к Играм. Однако руководитель организации не стал подтверждать информацию о начале процесса допуска россиян и белорусов к отборочным соревнованиям.

Олимпиада в Милане пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.